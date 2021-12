Schoenaker startet bei den Flames durch

Bensheim. Die HSG Bensheim/Auerbach treibt ihre Personalplanungen für die Saison 2022/23 in der Frauenhandball-Bundesliga voran und gibt eine weitere Personalentscheidung bekannt. Myrthe Schoenaker, die vor der Saison vom Ligakonkurrenten HSG Blomberg-Lippe an die Bergstraße wechselte, wird (wie kurz berichtet) auch in der nächsten Saison das Trikot der Flames tragen.

„Myrthe war vor der Saison eine Last-Minute-Verpflichtung. Sie fühlt sich hier wohl und ist für uns eine ganz wichtige Spielerin geworden. Es freut mich, dass sie bleibt und auch nächstes Jahr den Weg mit uns weitergeht“, freut sich Trainerin Heike Ahlgrimm über die Entscheidung ihrer Rückraumspielerin: „Es ist schön zu sehen, dass sie wieder Spaß am Handball und Vertrauen in sich hat. Bei ihr ist noch ganz viel Potenzial vorhanden und das wollen wir zusammen rausholen.“

Myrthe Schoenaker findet nach ihrer Verletzung bei den Flames zur alten Stärke zurück. © Müller

Die 29-jährige Niederländerin findet immer mehr zu ihrer alten Stärke zurück. Schoenaker wurde viermal niederländische Meisterin und Pokalsiegerin mit dem SV Dalfsen. Für die niederländische A-Nationalmannschaft hat sie bisher 14 Länderspiele bestritten. 2015 wagte die Rechtshänderin mit dem Wechsel zu den Füchsen Berlin den ersten Schritt in die Bundesliga. Zum Saisonende 2015/16 zog Berlin seine Mannschaft aus der Bundesliga zurück, Schoenaker wechselte zum dänischen Verein København Håndbold, mit dem sie 2018 die dänische Meisterschaft gewann. Danach kehrte sie mit ihrem Wechsel zum VfL Oldenburg nach Deutschland zurück, wo ihr in ihrer ersten Saison der Sprung unter die Top 10 der ligaweiten Scorerliste gelang. Im Sommer 2020 wechselte sie dann zur HSG Blomberg-Lippe, wo sie verletzungsbedingt nur wenig Spieleinsätze hatte.

Der Wechsel zu den Flames entwickelt sich immer mehr zum Glücksfall für beide Seiten. „Ich freue mich riesig auf die weitere Zusammenarbeit mit den Mädels und den Trainern. Ich bin dankbar, ein Teil der Flames-Familie sein zu dürfen, und es war für mich eine leichte Entscheidung bei den Flames weiter zu machen, weil ich hier Spaß habe und mich wohlfühle“, so Schoenaker.

Ebenso erfreut zeigt sich Michael Geil, Geschäftsführer der Flames: „Myrthe hat sich sehr schnell integriert und fühlt sich wohl in der neuen Umgebung. Mit ihrer Erfahrung und professionellen Einstellung spielt sie eine wichtige Rolle im Teamgefüge.“ red