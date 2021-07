Schnuppertraining für Kinder im Bikepark

Bensheim. Am morgigen Mittwoch (14.) beginnt das Radtraining im neuen Bikepark am Berliner Ring. Die Radsportabteilung der SSG Bensheim bietet ab 17.30 Uhr drei Gruppen für das Cross-Trainings an, gestaffelt nach Alter und Können.

Gruppe 1 bilden die so genannten „Post-Push Biker“, bei den Drei- bis Fünfjährigen steht das sichere Radfahren im Vordergrund: Slalom fahren, bremsen, aufsteigen/absteigen, schnell und auch langsam fahren, Geschicklichkeitsübungen. Gruppe 2 sind die sechs- bis neunjährigen „2. Schritt Biker“: Fortgeschrittene fahren im Bikepark mit Geschicklichkeit und Sicherheit, im Pumptrack und in der Sandpassage. Zur Gruppe gehören die „Advanced Biker“ ab zehn Jahre. Alle Offroad-Möglichkeiten mit dem Fahrrad kommen hier zum Zug: Dirt Bike, BMX, Cross.

Morgen beginnt im Bikepark das SSG-Schnuppertraining für Kinder. © pfl

Mitzubringen ist ein fahrtüchtiges Fahrrad (alle Fahrräder ohne Motor sind erlaubt) mit guten Bremsen, Helm (ist Pflicht) und gute Laune. Die ersten Trainingseinheiten werden als kostenloses Schnuppertraining angeboten. red