Bensheim. Ein Schneeeinbruch und eisige Temperaturen sorgten dafür, dass das erste Rennen der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) am Wochenende nicht gestartet werden konnte. Aber auch ohne Rennstart kehrte der Bensheimer Marc Ehret mit einer Menge Euphorie und Erfahrungen aus den ersten Testfahrten zurück.

„Als ich das erste Mal mit dem neuen Auto auf die Strecke gefahren bin und Vollgas gegeben habe, hat mein ganzer Körper gekribbelt“, beschreibt der 27-Jährige seine ersten Eindrücke, die er auf der Nordschleife mit seinem neuen Rennauto, einem 450 PS starken BMW M2 CS, gesammelt hat. Mit dem startet Ehret – gemeinsam mit den Teamkollegen Nico Otto und Moritz Oberheim – bei der NLS für das in Bremen ansässige Team FK Performance. „Das Auto zu fahren macht richtig viel Spaß. Es war Wahnsinn, wie ich beim Beschleunigen nach vorne katapultiert wurde und vergleichsweise spät bremsen konnte“, schwärmt der Bensheimer. Die nächste Gelegenheit hat er am 17. April, dann geht es wieder in die „grüne Hölle“ zum zweiten Lauf der NLS. red