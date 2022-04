Schnatterer bleibt beim SV Waldhof

Mannheim. Offensivspieler Marc Schnatterer (36) hat seinen Vertrag beim Fußball-Drittligisten SV Waldhof verlängert. „Über mehrere Wochen waren wir mit ’Schnatti’ und seinem Berater in Gesprächen über seine Zukunft“, so Tim Schork, Geschäftsführer Sport beim SVW, der sich freut, dass die Stärken Schnatterers bei den Blau-Schwarzen auch in einer zweiten Saison auf dem Platz zum Tragen kommen: „Seine Stärken im Abschluss und Standards sowie sein unbändiger Wille sind in der 3. Liga außergewöhnlich.“

Auch der Spieler freute sich über die erfolgreichen Vertragsverhandlungen, „denn ich bin fest davon überzeugt, dass ich auch weiterhin mit meiner Leistung der Mannschaft helfen kann“. Das sieht auch Schork so, der von Schnatterers Fitness, Mentalität und Qualität überzeugt ist. Die Gründe für den Leistungsabfall in der Rückrunde seien bekannt. Der Verein sei jedoch davon überzeugt, dass Marc Schnatterer (Bild: Imago) in der kommenden Saison an die Leistungen der Vorrunde anknüpfen könne.

Der Spieler jedenfalls gibt sich kämpferisch: „Das Gefühl, mit unseren Fans im Rücken auf dem Platz um drei Punkte zu kämpfen, erfüllt mich weiterhin mit viel Freude. Gemeinsam mit der Mannschaft möchte ich in der neuen Saison noch mal angreifen.“ kap

