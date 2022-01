Schlusslicht trotz erstem Saisonsieg

Heppenheim. Ihren ersten Saisonsieg feierten die A-Liga-Handballer des HC VfL Heppenheim mit dem 29:25 (12:13) gegen den Drittletzten MSG Roßdorf/Reinheim II, bleiben zwar Schlusslicht, haben aber mit nun zwei Zählern Rückstand auf ein vor ihnen liegendes Trio den Anschluss hergestellt. „Wir haben in den letzten zwei Wochen sehr gut trainiert und konnten das heute abrufen“, freute sich HC VfL-Spielertrainer Simon Meier.

Den Grundstein zum Erfolg in einem über weite Strecken engen Spiel, in dem bis zur 50. Minute die Führung mehrfach wechselte und sich keine Mannschaft absetzen konnte, legte Heppenheim in der Defensive. Im Angriff zeigte sich der HC VfL deutlich verbessert: „Wir waren heute von allen Positionen torgefährlich“, so Meier. Aus dem 22:23 (50.) machten die Gastgeber mit einem 5:0-Lauf eine 27:23-Führung (55.) Roßdorf verkürzte noch einmal auf 25:27 (58.), doch Joshua Ruff machte mit einem Doppelpack zum 29:25-Endstand alles klar.

HC-VfL-Tore: Schmitt (10/6), Ruff (7), Viereckl, Koch (je 3), Hoehling (2), Hannken, Brand, Scholtz, Meier (je 1). mep