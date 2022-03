Schlusslicht steht unter Zugzwang

Heppenheim. Es sieht düster aus beim HC VfL Heppenheim II: Klar ist schon vor dem letzten Spiel der einfachen Runde, dass die Kreisstädter als Schlusslicht in die Abstiegsrunde der Handball-Bezirksliga A gehen werden. Abzuwarten bleibt noch, ob sie zumindest mehr als zwei Zähler mitnehmen können.

Dazu wäre ein Sieg im Heimspiel am Sonntag (18 Uhr, Nibelungenhalle) gegen die TG Eberstadt nötig. Doch abschenken wird der Tabellenneunte, der mit 10:14 Punkten im sicheren Mittelfeld rangiert, die Partie sicherlich nicht, könnte er doch vielleicht noch in die Aufstiegsrunde rutschen, wenn die Konkurrenz mitspielt.

Beide Mannschaften eint, dass sie keinerlei Spielrhythmus haben. Heppenheim hatte sein letztes Spiel – eine 18:30-Niederlage gegen Bieberau – Ende Februar, Eberstadt sogar noch zwei Wochen früher, knöpfte dabei dem gleichen Gegner aber beim 29:29 einen Punkt ab.

Frauen vor englischer Woche

Frauen-Bezirksoberliga: TGS Walldorf II – HC VfL Heppenheim (So. 17 Uhr): Eine hohe Hürde haben die Heppenheimerinnen beim Tabellenzweiten vor sich. Im Hinspiel waren sie chancenlos und unterlagen mit 16:25. Die Partie bei der TGS ist der Beginn einer englischen Woche für das Team von Trainer Sascha Köhl: Am Mittwoch steht das Derby beim SV Erbach (9.) und am Sonntag darauf das Heimspiel gegen den Vorletzten HSG Dornheim an.

Und nach diesen drei Spielen sollte der HC VfL sein Punktekonto von derzeit 7:13 deutlich aufgebessert und den Sprung von Rang acht ins sichere Mittelfeld geschafft haben. met/ü