Die Vorzeichen sind klar im Duell zwischen Bergstraße und Kurpfalz in der Handball-Bundesliga der Frauen: Die HSG Bensheim/Auerbach (25:19 Punkte) ist auf Position sieben im Klassement gelistet, die Kurpfalz Bären Ketsch (2:40) bilden die Schlussleuchte der Rangliste. Das Ranking hat für Heike Ahlgrimm beim Vergleich am Samstag (18 Uhr) in der Weststadthalle allerdings keine Bedeutung.

