Schlager für Eintracht bei den Bayern

Frankfurt. Frauenfußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat den Vertrag mit Mittelfeldspielerin Leonie Köster vorzeitig bis Juni 2024 verlängert. Die inzwischen 20-jährige Köster debütierte im September 2020 in der Bundesliga. „Leonie hat sich schon jetzt in unserem Bundesligakader etabliert, spielt aber auch gleichzeitig eine wichtige und unterstützende Rolle in unserem talentierten U20-Team“, sagte Sportdirektor Siegfried Dietrich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach dem knappen, aber hochverdienten 1:0 gegen die SGS Essen steht für die Eintracht-Frauen heute das Topspiel bei Tabellenführer Bayern München an (19.15 Uhr, live auf Eurosport). Mit 58 Toren sind die seit acht Liga-Spielen ungeschlagenen FCB-Frauen das offensivstärkste Team, gleichzeitig stellen sie mit nur zehn Gegentoren die beste Defensive. An drei dieser Gegentore kann man sich in Frankfurt noch sehr gut erinnern: In einer spektakulären Partie gewann die Eintracht das Hinspiel durch eine starke Teamleistung mit 3:2. dpa/red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2