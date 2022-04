Schiedsrichter: Der Job mit Pfeife soll Spaß machen

Bergstraße. Die Frage ist so alt wie das Schiedsrichterwesen selbst, in den vergangenen Jahren aber immer drängender geworden: Wie schafft es der Fußball, Schiedsrichter zu gewinnen - und vor allem: zu halten? Da hat der Kreisjugendausschuss Bergstraße zwei Projekte am Start, „Miteinander“ und „Schiedsrichter-Ausbildung 2.0“, und einen prominente Unterstützer. Urs Meier (63), Ex-FIFA-Schiedsrichter, TV-Kommentator, begleitet den Versuch, den Schiedsrichterjob gerade für Jugendliche attraktiv zu machen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Meier war jüngst auf Einladung von Kreisjugendwart Tobias Kleiner Gast bei der Videosprechstunde des Kreisjugendausschusses, und er sieht in der Schweiz die gleichen Probleme: „Wenn wir 30 Schiedsrichter ausbilden, ist nach einem Jahr die Hälfte wieder weg.“ Und das selbst unter Schweizer Bedingungen: Da erhalten die Referees für die Leitung eines C-Jugend-Spiels inklusive Spesen 80 Franken. In Hessen ist es ein Bruchteil - zwölf Euro plus Kilometergeld. „Was nichts kostet, ist nichts wert. Das Honorar ist auch eine Form der Wertschätzung nach dem Motto: Wenig Geld, wenig Anerkennung“, merkt Meier an.

Geld als Motivation, Spiele zu leiten? „Ich habe nichts dagegen, wenn es einer wegen des Geldes macht. Der andere macht es, weil er zuhause nichts zu sagen hat. Das ist auch nicht der beste Grund, aber vielleicht bleibt er dabei“, sagt der ehemalige FIFA-Referee. Viele Jugendliche fänden es zudem „geil“, eigenständig Entscheidungen treffen zu können und eine gewisse Macht zu haben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr Praxis, weniger Theorie

„Aber warum finden 16-, 17-Jährige den Job erst geil und dann nicht mehr?“ Urs Meier benannte damit das Kernproblem, auf das die Projekte „Miteinander“ und „Schiedsrichter-Ausbildung 2.0“ Lösungen finden sollen. Klar ist: An der Ausbildung hakt es. Sie sei zu wenig praxisorientiert, zu theorielastig, sagt Kreisjugendwart Kleiner. Es gebe Defizite. „Wir müssen als Schiedsrichter erkennen, dass wir das alleine nicht stemmen können“, sagt Hessens Verbandslehrwart Andreas Schröter. Die Hilfe von Spielern, Eltern und Trainern sei nicht nur erwünscht, sondern notwendig, gerade zu Beginn einer Schiedsrichterlaufbahn.

„Man muss den jungen Schiris erklären, wie mit Kritik umzugehen ist“, fordert Meier und erinnert an seine eigenen Anfänge. Er habe mit 18 Jahren begonnen, und in den ersten beiden Jahren sei jede Kritik von draußen, von Eltern oder Trainern, „direkt ins Herz“ gegangen: „Das hat unglaublich wehgetan.“ Und da setzen die Bergsträßer mit DFB-Vizepräsidentin Silke Sinning, Fair-Play-Liga-Erfinder Ralf Klohr, Hessens Jugendbildungsbeauftragter Jürgen Uhlein und Verbandslehrwart Schröter an. Wie erleichtere ich einem Schiedsrichter den Einstieg? Wie soll er ein Jugendspiel pfeifen, wie mit Erwachsenen oder protestierenden Spielern umgehen?

Ziel ist, die Schiedsrichter-Ausbildung zu reformieren. Junge Unparteiische im A- und B-Jugend-Alter sollen praxisnah und nicht theorielastig auf das vorbereitet werden, was sie erwartet, damit sie Spaß an der Sache haben, sich entwickeln können - und nicht nach ein paar Spielen die Pfeife an den Nagel hängen. Ein Wochenend-Crashkurs mit kompletten A-/B-Jugend-Mannschaften und dem Schwerpunkt Schiedsrichterei als Anfang, gefolgt von Spielleitungen bei E- und D-Jugend – wo die Kicker selbst über Einwurf, Abstoß, Eckstoß entscheiden – und schließlich der Schiri-Prüfung sollen am Ende den gut ausgebildeten Schiedsrichter ergeben.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Mit einem Leibchen soll der Spielleiter als Schiedsrichter in Ausbildung erkennbar sein. „Die Erwartung von Außen ist dann niedriger“, glaubt der ehemalige Kreisjugendwart Sascha Wilke. Urs Meier pflichtete ihm bei, ebenso Verbandslehrwart Schröter: „Die Menschen erkennen nur den Schiedsrichter und nicht den 14 Jahre alten Jugendlichen. Wenn der aber als Anfänger gekennzeichnet ist, wird der Umgang mit ihm besser.“ Und es reiche ja manchmal schon, einfach den Mund zu halten.

Im September wollen die am Pilotprojekt beteiligten Kreise Bergstraße, Hersfeld-Rotenburg und Waldeck die ersten Crashkurse anbieten. Eines noch gab Meier während der 90 Videokonferenzminuten Teilnehmern auf den Weg. Bei einigen Lehrabenden, die er in Deutschland besucht habe, waren Jung und Alt gemischt. Keine gute Idee: Die Jungen wollten gefördert und gefordert werden, die Alten seien eher wegen der Geselligkeit da.

Kontakt per E-Mail: Die seit knapp einem Jahr bestehende virtuelle Sprechstunde des Kreisjugendausschusses wird nun bis Saisonende ausgesetzt. Die Klassenleiter sind weiter per E-Mail für Fragen und zur Beratung erreichbar. all