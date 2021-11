Bei einem tristen November-Kick kam die Tvgg Lorsch II in der Fußball-Kreisliga B zu einem 1:0-Sieg bei der SG Odin Wald-Michelbach II. Der kleinliche Schiedsrichter trug in der ersten Halbzeit dazu bei, dass kein Spielfluss aufkam. Besser wurde es nach der Pause, Steffen Emig hatte per Freistoß die Chance zur SG-Führung, Schelkunow staubte in der 80. Minute zum 0:1-Siegtreffer für Lorsch

...