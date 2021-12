Die „Eagles“ hatten eine Hand am Weltmeisterpokal, am Ende musste sich die deutsche U21-Junioren-Hockeynationalmannschaft mit dem Bensheimer Mario Schachner im Finale aber doch Argentinien mit 2:4 geschlagen geben. Letztlich geht der Sieg der Südamerikaner auch in Ordnung, denn sie waren die bessere von zwei Mannschaften, die dem Turnier im indischen Bhubaneswar ihren Stempel aufgedrückt

...