Schachner & Co. verlieren Finale

Mannheim. In Terrassa/Spanien bestritten die Nationalteams des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) Vorbereitungsturniere auf die U21-WM, die im Winter für die Junioren in Indien und für die Juniorinnen in Südafrika stattfindet.

Für die deutschen U21-Junioren mit dem Bensheimer Mario Schachner und Erik Kleinlein (beide Mannheimer HC) gab es im Vier-Nationen-Turnier ein echtes Finale gegen Belgien. Nach torlosen 60 Minuten musste sich das DHB-Team im Penaltyschießen 2:4 geschlagen geben.

Im Fünf-Nationen-Turnier kamen die U21-Juniorinnen mit Charlotte Gerstenhöfer, Stine Kurz, Verena Neumann, Paulina Niklaus (alle Mannheimer HC) und Tara Duus (TSV Mannheim) auf Platz zwei. and