SC Rodau fühlt sich in der zweiten A-Liga-Saison noch wie ein Aufsteiger

Rodau. Beim SC Rodau hat man sich nach der langen corona-bedingten Zwangspause für einen sanften Wiedereinstieg entschieden: Zwei Trainingseinheiten pro Woche plus ein Spiel am Wochenende standen bislang bei dem Fußball-A-Ligisten auf dem Programm. „Man muss den Jungs Zeit geben, wieder in den Fußball-Rhythmus zu kommen“, erklärt Ron Hachenberger.

Der Plan des SCR-Trainers scheint aufzugehen. Die Rodauer lieferten in einigen Tests sehr gute Leistungen ab: etwa beim 4:4 gegen den Kreisoberligisten Alemannia Groß-Rohrheim oder dem 1:3 nach Elfmeterschießen im Kreispokal gegen den Gruppenligisten FC Fürth. Die Vorstellungen seiner Elf in diesen Begegnungen stimmen Hachenberger mit Blick auf die anstehende Runde „grundsätzlich optimistisch“. Allerdings ist die anstehende Spielzeit für ihn nach der langen Pause auch eine Reise ins Ungewisse. „Ich denke, es wird für alle Mannschaften schwierig, wieder reinzukommen.“

Torwart Harald Bauer wechselt vom FC Italia Bensheim zum SC Rodau. © Neu

Der Sportclub läuft mehr oder weniger noch unter dem Label „Aufsteiger“. 2020 hatten die Rodauer nach der Quotientenregelung den Sprung in die A-Liga geschafft. In der vergangenen Saison kam der Neuling bis zum Abbruch auf sieben absolvierte Partien (zwei Siege, ein Unentschieden, vier Niederlagen). In dieser kurzen Zeitspanne war es dem Team nicht vollständig gelungen, seine Spielweise auf A-Liga-Erfordernisse umzustellen.

Abschied vom Hauruck-Fußball

„Wir haben am Anfang noch unseren Hauruck-Fußball aus der B-Liga gespielt, das funktioniert eine Klasse höher nicht mehr“, blickt Hachenberger zurück auf den teilweise wilden Offensivstil seiner Crew. „Wir müssen abwartender spielen und defensiv besser organisiert sein.“

Sollte die Elf die Balance zwischen Defensive und Offensive finden, kann es ein „gutes Jahr“ für den SCR werden, ist Hachenberger überzeugt. „Im Spiel nach vorne haben wir viel Qualität.“ Qualität, die den Club in der Endabrechnung auf einen einstelligen Tabellenplatz führen soll.

Die Veränderungen in personeller Hinsicht blieben überschaubar. Torhüter Maximilian Möller wechselte zu Starkenburgia Heppenheim. Neue Nummer eins ist der erfahrene Harald Bauer, der von Italia Bensheim in den Zwingenberger Stadtteil kam. Die rechte defensive Außenbahn wird zukünftig von Daniel Steinke (KSG Brandau) besetzt, der bereits höherklassig unterwegs war. Bauer und Steinke sind für Hachenberger zwei „absolute Hochkaräter“ und dürften die Qualität in der Defensive anheben. Marvin Gilbert (hat nach einer Pause wieder angefangen) und Georg Hutter (TSV Reichenbach) sind ebenfalls Abwehrspieler und verbreitern die personellen Möglichkeiten in der Verteidigung.

Bis zum Start am 22. August und während der ersten Spieltage rechnet Ron Hachenberger urlaubs- und berufsbedingt mit teilweise nicht idealen personellen Voraussetzungen. So können etwa Lars Steiger und Luca Widera aus beruflichen Gründen kaum mit der Mannschaft trainieren und werden eventuell das eine oder andere Match verpassen. Hachenberger: „Wir müssen sehen, wie sich die Personalsituation entwickelt. Wenn alle Spieler zur Verfügung stehen, wird es schwer, uns zu schlagen.“ eh

