SC Olympia von der Rolle

Bergstraße. Auch nach dem zweiten Saisonspiel warten die Verbandsliga-Fußballerinnen des SC Olympia Lorsch noch auf die ersten Punkte auf der Habenseite, denn gegen die TSG Frankfurt setzte es eine 3:4-Heimniederlage.

Dabei spielten die Lorscherinnen eine gute erste Halbzeit, in der sie nicht nur zweimal Rückstände durch Sophia Schuster zum 1:1 und Selina Fuchs zum 2:2 wettmachten, sondern durch einen sehenswerten Fernschuss von Fuchs auch mit 3:2 in Führung gingen. Aber nach einer etwa halbstündigen Unterbrechung wegen eines Gewitters und der kurz darauf anschließenden Halbzeitpause war die SCO-Mannschaft völlig von der Rolle. Zwar wehrte man sich vehement, doch am Ende jubelten die Gäste aus Frankfurt nach zwei weiteren Treffern in der 78. und 84. Spielminute.

Gruppenliga: FSG Leeheim - FFG Winterkasten/Reichenbach 1:1. Die FFG musste sich mit einem Teilerfolg begnügen, weil sie eine zu lange Zeit benötigte, um den unglücklichen Rückstand durch einen Freistoß aus eigentlich ungefährlicher Position (20.) wettzumachen. Zwar gelang Catrin Klinger in der 70. Minute das 1:1, doch zu mehr sollte es für die Gäste nicht reichen. Ramona Delp hatte fast mit Abpfiff der Partie den Siegtreffer auf dem Fuß. red