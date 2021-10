SC Olympia unterschätzt SSV nicht

Bergstraße. Wenig zu verlieren hat am Sonntag (15.30 Uhr) in der Fußball-Kreisoberliga der SSV Reichenbach (6.) im Heimspiel gegen den klar favorisierten Tabellenführer SC Olympia Lorsch. „Wir liegen nach einem holprigen Saisonstart nun mit 15 Punkten absolut im Soll. Die Last des Gewinnenmüssens liegt somit eher beim Gegner als bei uns“, so SSV-Abteilungsleiter Peter Gehrisch.

Die Lautertaler wollen die Olympia aber natürlich so gut als möglich ärgern. Gehrisch: „Wir werden nicht schon im Vorfeld die weiße Fahne hissen und wollen gerne die Null halten. Dafür muss bei uns aber alles passen, was angesichts unserer Personalprobleme nicht einfach wird.“ Ante Prskalo, Christian Reimund und Firat Marankoz werden ausfallen; zudem ist der Einsatz von Spielertrainer Abedin Reqica fraglich. Die Taktik der Reichenbacher ist dabei klar. Sie setzen zunächst einmal auf eine sicher stehende Defensive und dann sieht Gehrisch sein Team auch in der Lage, über schnelle Konter für Torgefahr zu sorgen.

Um die SSV-Offensivqualitäten weiß Sebastian Lindner Bescheid – und so fordert der Lorscher Spielertrainer von seiner Mannschaft unter anderem eine starke Defensivarbeit, mit der die Grundlage für den angestrebten Auswärtssieg gelegt werden soll. Die Olympia hat sich nämlichfest vorgenommen, die Tabellenführung zu verteidigen. Für den Lorscher Mittelfeldmotor ist es dabei auch wichtig, dass sein Team auf dem engen Platz in Reichenbach die Grundtugenden des Fußballspiels abruft. „Wir müssen die Zweikämpfe annehmen und dazu die nötige Laufbereitschaft zeigen.“ In Sachen Personal lichtet sich bei m SCO die Liste an Ausfällen, Leon Kutrowatz fehlt aber weiterhin. Dennis Holdschick, der zweite Teil des Lorscher Spielertrainer-Duos, könnte ins Team zurückkehren, zudem bietet sich Niklas Faecke nach überstandenen Verletzung als Alternative in der Defensive an.

Tvgg Lorsch – SG Unter-Abtsteinach (So. 15.30 Uhr): Diese Partie müsste nach Ansicht von Tvgg-Trainer Martin Weinbach eigentlich unter umgekehrten Vorzeichen stattfinden. „Ich hatte Unter-Abtsteinach definitiv in der Spitzengruppe erwartet und nicht mein Team. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen läuft es bei unserem kommenden Gegner aber nicht rund und das wollen wir zu unseren Gunsten nutzen“.

Die Lorscher wollen „mit einer gesunden Mischung aus Defensive und Offensive“ (Weinbach) einen Heimsieg einfahren und damit den zweiten Tabellenplatz festigen. Dabei ist Weinbach aber auch klar, dass sich seine Mannschaft im Vergleich zur Vorwoche steigern muss. „Gegen Azzurri Lampertheim waren wir schlecht, haben wenig richtig gemacht und den Platz dennoch als Sieger verlassen. Ein Gegner wie Unter-Abtsteinach nutzt so etwas jedoch aus. Da verlierst du dann mit einer solchen Leistung,“ net