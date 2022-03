Das Lorscher Stadtderby in der Fußball-Kreisoberliga war eine klare Angelegenheit für den SC Olympia. Dieser konnte den Vergleich mit 3:0 deutlich für sich entscheiden und auch bei der gastgebenden Turnvereinigung erkannte man den Erfolg des Lokalrivalen neidlos an. Dennoch hätte das Duell auch einen anderen Verlauf nehmen können. Die Platzherren hatten in der Anfangsphase durch Dominik

