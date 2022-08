Was war nur am vergangenen Spieltag mit dem SC Olympia Lorsch los? Der hoch gehandelte Favorit der Fußball-Kreisoberliga bezog beim SV Fürth eine 2:6-Klatsche. Ein Rückfall in alte Zeiten? „Man kann es fast meinen“, so Sebastian Lindner. Der Spielertrainer kann sich den enttäuschenden Auftritt auch mit etwas Abstand nur bedingt erklären. „Wir hatten uns eigentlich viel vorgenommen, doch auf

...