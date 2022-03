SC Olympia gewinnt Derby bei der Tvgg mit 3:0

Lorsch. Das Lorscher Stadtderby in der Fußball-Kreisoberliga war eine klare Angelegenheit für den SC Olympia. Dieser konnte den Vergleich mit 3:0 deutlich für sich entscheiden und auch bei der gastgebenden Turnvereinigung erkannte man den Erfolg des Lokalrivalen neidlos an. Dennoch hätte das Duell auch einen anderen Verlauf nehmen können. Die Platzherren hatten in der Anfangsphase durch Dominik Konietzny (3.) die große Chance in Führung zu gehen, Konietzny zeigte aber Nerven und ließ diese Möglichkeit liegen, was sich zehn Minuten später rächen sollte.

Markus Gölz (13.) nutzte die erste Chance für den SCO und traf zum 0:1. Durch diesen Gegentreffer verloren die eher defensiv ausgerichteten „Turner“ den Faden, die Olympia übernahm die Regie, profitierte dabei aber auch von Fehlern in der Hintermannschaft des Tabellenführers. Bei allen Gegentreffern leistete die Defensive der Tvgg Schützenhilfe, und so hatten Luca Gaggiano (27.) und Jesse Dorval (40.) keine Mühe, die Führung des Sportclubs auf 3:0 auszubauen

