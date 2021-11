SC Lorsch 4:4 beim starken Aufsteiger

Bergstraße. Nach der langen Coronapause hatte der Terminplan der Schach-Landesklasse Süd etwas Ungewöhnliches zu bieten: Zwei Wettkämpfe an zwei aufeinander folgenden Wochenenden. Der Bezirk Bergstraße ist mit vier Mannschaften in der Zehner-Staffel vertreten, Bickenbach und Lorsch starteten ohne Niederlage.

Die Lorscher hatten in der ersten Runde gegen Langen mit 5:3 gewonnen, es folgte ein 4:4 beim SK Bickenbach, der mit einem 6:2 gegen Mörlenbach-Rimbach II gestartet war. Bickenbach hat sich als Aufsteiger etwas vorgenommen und tritt mit einer sehr spielstarken Mannschaft an. Gegen Lorsch konnten sich die ersten drei Bretter nicht wie erhofft in Szene setzen. Leon de Visser kassierte am zweiten Brett gegen Jochen Wilhelm eine Niederlage und Christian Schramm kam am dritten Brett nicht über ein Unentschieden gegen Danny Schmidt hinaus. Für Lorsch punkteten außerdem Andreas Degenhardt (1:0 gegen Finn Bender) sowie jeweils mit einem Remis Michael Janson, Johannes Esterluss und Benedikt Gremm.

Der SG Bensheim II gelang in der ersten Runde trotz des Ausfalls eines Brettes mit nur sieben Mann in Babenhausen ein 4,5:3,5-Sieg. Eckhart Ehmsen, Manuel Simrock, Torsten Warnk und Jürgen Renger legten mit Siegen an ihren Brettern vor. Durch ein Unentschieden von Frederic Kaiser an Brett 1 wurde der Sieg knapp gesichert. Im zweiten Spiel, erneut auswärts und gegen einen der Aufstiegsfavoriten aus Frankfurt-West, gab es dann jedoch eine klare 2,5:5,5-Niederlage, wobei bei insgesamt drei Remispartien nur Bernd Goeke mit einem Brettsieg dagegenhalten konnte.

Äußerst ungünstig verliefen die Auftaktrunden für die zweite Mannschaft des Schachclubs Freibauer Mörlenbach-Birkenau. War das 2:6 gegen Bickenbach noch erwartbar, gab es auch im zweiten Spiel eine wenn auch knappe 3,5:4,5-Niederlage gegen Hattersheim. red

