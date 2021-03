Ketsch. Zwei Antworten haben die Anhänger des Frauenhandball-Bundesligisten Kurpfalz Bären Ketsch nach der 22:24 (6:15)-Niederlage gegen die HSG Bad Wildungen erhalten. Zum einen ist das Mannschaftsgefühl trotz der unruhigeren Vorwochen intakt, zum anderen fand in der taktischen und personellen Ausrichtung ein Kurswechsel statt. Das bestätigte Trainer Adrian Fuladdjusch nach dem Bundesliga-Duell gegen die Vipers: „Wir haben beschlossen, dass wir nicht mehr entwicklungsorientiert aufstellen und wechseln, sondern ergebnisorientiert. Das habe ich umgesetzt.“

Bedeutet: Die zuletzt ausgebooteten Leistungsträgerinnen Saskia Fackel, die in der nächsten Saison für die HSG Bensheim/Auerbach spielen wird, und Samira Brand standen von Beginn an auf der Platte und Elena Fabritz feierte nach mehrmonatiger Verletzungspause ihr Comeback. Das Umdenken mag überraschen, denn der Coach hatte vor nicht einmal acht Wochen gesagt: „Die jungen Spielerinnen, die in der kommenden Saison mehr Verantwortung übernehmen sollen, werden wir heranführen müssen.“

Fuladdjusch ist gespannt

Für die Bären geht es am morgigen Mittwoch (19.30 Uhr) zum Buxtehuder SV – der zukünftigen Wirkungsstätte von Adrian Fuladdjusch. Im ersten Spiel nach seiner Ankündigung aus der Vorwoche, dass er Ketsch im Sommer verlassen wird, spürte der 33-Jährige keinen Unterschied. Mehr Respekt hat er vor dem anstehenden Duell: „Das wird für beide Seiten etwas Besonderes. Es ist selten, dass ein Cheftrainer ins zweite Glied bei einem anderen Bundesligaverein rückt.“ Fuladdjusch übernimmt beim BSV das Amt des Co-Trainers für die zweite und für die Jugendmannschaft, das er zuvor schon bei der HSG Bensheim/Auerbach innehatte.

Von diesen Umständen will sich der Noch-Bären-Coach aber freimachen und angesichts des Kurswechsels wird es spannend zu sehen sein, was die sein Team imstande ist zu leisten, wenn er auch dort in Bestbesetzung antreten kann. mjw/ü

