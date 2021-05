Sandhausen nimmt Abstiegskampf an

Sandhausen. Der SV Sandhausen hat vor seinen letzten beiden Saisonspielen in der 2. Fußball-Bundesliga mit Personalsorgen zu kämpfen. Insgesamt sind mehr als ein halbes Dutzend Spieler angeschlagen, wie gestern Trainer Stefan Kulovits erklärte. Besonders hart trifft den Tabellen-15. vor dem Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten SSV Jahn Regensburg am Sonntag (15.30 Uhr) der Ausfall des inzwischen erfolgreich operierten Kapitäns Dennis Diekmeier. „Er fehlt uns in sportlicher Hinsicht, aber auch als emotionaler Leader“, sagte Kulovits.

Neben Rechtsverteidiger Diekmeier, für den wohl Philipp Klingmann einspringen wird, könnten auch noch Daniel Keita-Ruel, Diego Contento, Alexander Schirow, Janik Bachmann und Tim Kister ausfallen. Ihre Blessuren seien Folgen der anstrengenden Phase nach der coronabedingten Quarantäne-Pause. Zudem werden Patrick Schmidt und Rick Wulle definitiv fehlen.

Dem SVS winkt der vierte Heimsieg in Serie. „Wir haben aber noch zwei Endspiele und wir sind in einer glücklichen Ausgangsposition“, so Kulovits. Bei einem eigenen Erfolg und einer gleichzeitigen Osnabrücker Niederlage gegen den Hamburger SV könnte der SVS zumindest nicht mehr direkt absteigen.

U 23-Team wird geopfert

Indes wird der SV Sandhausen für die kommende Saison seine zweite Mannschaft vom Spielbetrieb abmelden. Diese Entscheidung wird vom Club mit fehlenden Platzkapazitäten begründet. Die aktuelle Anzahl an Trainingsplätzen reicht demnach nicht aus, um für Profis, über 300 Kinder und Jugendliche sowie für die in der Oberliga spielende U 23 einen „adäquaten Trainings- und Spielbetrieb“ zu gewährleisten.

Die ungeklärte Situation und die fehlende Beschlussfassung des Gemeinderates Sandhausen bezüglich der beantragten Neubauten von Trainingsplätzen hätten zu diesem Entschluss geführt. Auch die Kooperation mit Partnervereinen sei kein zielführender Lösungsansatz. dpa