Salger zurück zu den Eulen

Ludwigshafen. Nach dem Abstieg aus der Handball-Bundesliga sind die Eulen Ludwigshafen bei der Personalplanung für die neue Saison einen Schritt weitergekommen. Während Stefan Salger von der MT Melsungen zu den Pfälzern zurückkehren wird, müssen sie auch einen Abgang verkraften: Azat Valiullin wird das Angebot zur Vertragsverlängerung nicht annehmen.

Der gebürtige Bayer Salger freut sich, dass er bei den Eulen wieder öfter auf der Platte stehen wird als zuletzt. „Ich habe in Melsungen leider nicht die Einsatzzeiten bekommen, die ich mir erhofft hatte. Ich bin noch ein junger Spieler und möchte mich weiterentwickeln, Spaß am Handball haben“, betont der 2,07 Meter große Linkshänder, der am 15. August 25 Jahre alt wird und der schon 2018/19 in Ludwigshafen spielte. red