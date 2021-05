Saisonstart ist noch offen

Bergstraße. Die Planungen für die neue Handball-Saison laufen auf Hochtouren, die Meldungen für Aktivenmannschaften müssen spätestens am kommenden Montag (31.5.) beim Arbeitskreis Spieltechnik des Handballbezirks Darmstadt eingegangen sein. „Danach werden unsere Spielplangestalter diskutieren, welche Möglichkeiten wir haben, und auch die Vereine werden wir zur Entscheidungsfindung mit ins Boot nehmen“, erläutert der Bezirksvorsitzende Klaus Bernshausen.

Gerne hätte man den für den 11. Juni angesetzten Bezirkshandballtag auch für einen Austausch zwischen Verband und Vereinen genutzt, doch die Corona-Situation zwang Bernshausen und seine Mitstreiter, das Zusammenkommen zu verschieben. Als neuer Termin wurde der 1. Oktober in Griesheim angesetzt. „Alle gewählten Mitglieder des Bezirks Darmstadt bleiben bis dahin geschäftsführend im Amt“, erläutert der Lampertheimer.

Kein Drittliga-Aufstieg In diesem Jahr wird es keine Aufsteiger aus den hessischen Oberligen in die 3. Ligen geben. Das hat das Präsidium des Hessischen Handball-Verbands beschlossen, da nach wie vor kein wettkampfgemäßes Training möglich ist, das Voraussetzung für die Durchführung einer Aufstiegsrunde ist. Betroffen sind hiervon auch die Oberliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach II, die als Unterbau für die Bundesliga-Mannschaft in die 3. Liga wollen. tip

Die neuen Corona-Verordnungen des Landes Hessen sieht Klaus Bernshausen mit gemischten Gefühlen: „Mit der Verordnung wurde eine Forderung vieler Menschen umgesetzt, dass Maßnahmen sich auf die regionale Situation beziehen. Dies führt allerdings leider dazu, dass im Handballbezirk Darmstadt ganz unterschiedliche Vorgaben gelten können.“ Damit seien die Planungen für den Trainingsbetrieb und die neue Saison nicht einfacher geworden.

„So kann es sein, dass in einem Landkreis noch Beschränkungen gelten, während im nächsten Ort in einem anderen Landkreis schon weitgehende Lockerungen in Kraft sind“, erläutert der Vorsitzende. Zudem sei nun zu beachten, dass für Geimpfte mit vollem Impfschutz und Genesene weitgehende Befreiungen von Beschränkungen gelten.

Entsprechend seien derzeit noch keine definitiven Auskünfte zu erteilen, wann und in welcher Form die nächste Saison 2021/22 beginnt. Ein Start im Oktober für die Erwachsenen und eine Aufteilung der Ligen in Staffeln sei nur eine Option. „Andere Konzepte und Termine sind noch mit im Rennen“, so Bernshausen. „Es sind noch keine verbindlichen Aussagen möglich“, unterstreicht er.

Aber der Bezirksvorsitzende ist zuversichtlich, dass eine schrittweise Normalisierung möglich sein könnte. Er appelliert an die Vereine, durch umsichtiges und vorsichtiges Verhalten dazu beizutragen, „dass wir hoffentlich bald wieder in den Hallen um Punkte spielen können“. tip

