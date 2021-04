Saisonstart in Hessen erst im Juni

Tennis. Kurz vor dem Start der Freiluftsaison am Osterwochenende trübt eine Nachricht des Landesverbandes an seine über 700 Clubs die hessische Tennisszene. Der für 24. April geplante Beginn der Teamwettbewerbe ist vom erweiterten Sportausschuss des Hessischen Tennis-Verbandes auf 2. (Jugend) bzw. 7. Juni verschoben worden.

Bis zum 19. September soll die Saison beendet werden. „Wir haben in 2020 gezeigt, dass es geht, die Runde komplett zu spielen“, so HTV-Präsident Burkhardt. In 2021 bleiben Auf- und Abstiegsregelung im Gegensatz zum Vorjahr bestehen;

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren