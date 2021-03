Der Tennisclub Auerbach startet am Wochenende in die Freiluft-Saison 2021. An den letzten Tagen wurden die Netze aufgehängt, die Anlage befindet sich nach der Überholung in der Winterpause in einem guten Zustand, sehr zur Zufriedenheit von Platzwart Michael von Gerichten.

Am Wochenende soll der Spielbetrieb auf der Tennisanlage an der Lahnstraße in Auerbach beginnen. Nachdem 2020 der

...