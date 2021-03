Frankfurt/Bergstraße. Dass Kinder bis einschließlich 14 Jahre wieder in vollem Umfang trainieren dürfen und Personen ab 15 Jahre auch diverse Trainingsoptionen haben, sorgt für Optimismus in der hessischen Fußballfamilie. Doch bei aller Freude auf dem Platz steht die Beachtung der Maßnahmen zum Coronavirus-Infektionsschutz weiterhin an erster Stelle, betont der Hessische Fußball-Verband (HFV) in einer Pressemitteilung.

Bei einer zweieinhalbstündigen, digitalen HFV-Vorstandssitzung am Donnerstagabend wurde über die Möglichkeiten zum Umgang mit der Saison 2020/21 diskutiert. Dabei wurde deutlich, dass bei den Kreisfußballwarten „noch kein abschließendes Meinungsbild herrscht.“ Die Einschätzungen über zwei Optionen – Durchführung der Vorrunde oder Annullierung der Meisterschaftsrunde – sollen in Kreiskonferenzen eingeholt. „Die Beiträge und Ansichten der Vereine spielen dabei eine große Rolle“, so HFV-Präsident Stefan Reuß.

Finale Entscheidung am 25. März?

Da die aktuellen Corona-Verordnungen bis einschließlich 28. März gültig sind, sollen die Ergebnisse der Kreiskonferenzen bis 25. März gebündelt werden, um daraufhin eine finale Entscheidung zu treffen. Im Falle einer Annullierung der Meisterschaftsrunde wird in den Kreisen nach Möglichkeiten gesucht, die Zeit fußballerisch zu nutzen. „Wir wünschen uns ein einheitliches landesweites Vorgehen für Männer-, Frauen- und Jugendfußball. Dabei müssen wir den Blick auch bereits nach vorne auf die kommende Spielzeit richten und mit alternativen Spielklassenmodellen mehr Flexibilität gewährleisten“, erklärte Reuß.

Vizepräsident Torsten Becker ergänzte: „Der Weg einer Entscheidung bezüglich der Spielrunde ist dieses Jahr noch komplizierter als im letzten Jahr. Die Inzidenzzahlen sind aktuell leider besorgniserregend. Sollte es zu einer Annullierung der Meisterschaftsrunde kommen, würde es weder Auf- noch Absteiger geben.“ red