Mit dem Sieg gegen den TSV Rosenheim in der Tasche kann Grün-Weiss Mannheim den Blick in der Tennis-Bundesliga wieder nach oben richten. Der 4:2-Heimerfolg kam für Teamchef Gerald Marzenell und seine Spieler genau zum richtigen Zeitpunkt, denn die letzten drei Saisonspiele – beginnend mit dem Auswärtsspiel am Sonntag beim punktgleichen Tabellennachbarn TC Bredeney (11 Uhr) – haben es in sich.

