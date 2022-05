Rückschlag für die FSG Bensheim

Bergstraße. Die FSG Bensheim kassierte in der Fußball-Kreisliga C eine überraschende 0:3-Derbyniederlage bei Absteiger FC Italia Bensheim und muss sich nun wieder intensiver mit dem Kampf gegen die Abstiegsrelegation beschäftigen. „Wir haben unsere Leistung nicht gebracht, unsere Chancen nicht genutzt und in der Abwehr Fehler gemacht“, sagte FSG-Trainer Holger Rettig.

Italia-Vorsitzender Giuseppe Recupero sprach von einem verdienten Erfolg für seine Mannschaft. „Ich hätte lieber das Derby verloren und dafür die Liga gehalten. Die Jungs freuen sich aber über den Sieg und feiern.“ – Tore: 1:0 Bilski (45.), 2:0, 3:0 Oraczewski (50., 70.). eh/p

FSG-Spieler Tim Prosser (li.) versucht, den Ball an Italia-Akteur Mateusz vorbei-zubekommen. © Strieder

SV U.-Flockenbach III – SG Gronau 3:1. Eine unglückliche Niederlage für die Gronauer, die dadurch vom zweiten auf den vierten Platz zurückfielen. „Wir waren spielerisch nicht stärker als der Gegner, aber wir hatten das Quäntchen Glück“, gestand SVU-Co-Trainer Dirk Sommer: „Und wir waren entschlossener.“ Nils Mößinger glich kurz nach der Pause für die Gäste aus – kurz darauf gerieten sie aber schon wieder in Rückstand. – Tore: 1:0 Harbarth (21.), 1:1 Mößinger (53.), 2:1 Haidinger (58.), 3:1 Harbarth (83./Elfm.). kr

Reingrubers Psycho-Trick

SV Zwingenberg – SG Fürth/Mitlechtern II 4:1. Ohne die Information, dass der FV Biblis II als direkter Konkurrent im Abstiegskampf bei Schlusslicht Zotzenbach drei Punkte geholt hatte, schickte SV-Trainer Thomas Reingruber seine Mannschaft in die Partie gegen Fürth/Mitlechtern. Die Taktik fruchtete. Mit einem ruhigen und geduldigen Auftritt sicherten sich die Zwingenberger drei wichtige Punkte im Tabellenkeller. „Ich muss meiner Mannschaft ein großes Lob aussprechen,“ so Reingruber: „Auch wenn wir am Ende vielleicht ein Tor zu hoch gewonnen haben. Wir haben bis zum Schluss gekämpft und uns den Sieg verdient.“ – Tore: 1:0 Nawraz Stas (30.), 1:1 John Kithuka (55.), 2:1 Steffen Kaffenberger (70.), 3:1 Luca Occhionero (80.), 4:1 Milan Kaiser (85.). nw/p

SV Schwanheim – Et. Bürstadt II 5:2. Ein verdienter Sieg für den SV Schwanheim. Die Gastgeber dominierten die Partie lange deutlich und lagen bis weit in die zweite Halbzeit hinein mit 3:0 vorne. „Wir waren zehn Minuten unachtsam“, sagte SVS-Trainer Holger Taube zu den zwei Gegentreffer, die den Gast auf 3:2 heranbrachten. „Wir haben sofort eine Reaktion gezeigt“, konnte sich Taube nach zwei weiteren Toren für sein Team auf der Zielgeraden wieder entspannen. „Das war insgesamt eine gute Leistung von uns.“ – Tore: 1:0, 2:0 Lautenschläger (37., 45.), 3:0 Kunzelmann (55.), 3:1, 3:2 Patti (72., 82.), 4:2 Loreth (88.), 5:2 Schlachter (90.). eh/p

TSV Gadernheim – Ol. Lorsch II 3:4. Beide Seiten vernachlässigten die Defensive, so wurde das Duell der Tabellennachbarn zu einem munteren Toreschießen. Schon früh legten die Gäste durch einen Doppelschlag vor, Gadernheim wachte aber nach dem Rückstand auf und stellte nach einer Druckphase auf 2:2. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie unterhaltsam. Gadernheim verpasste mehrfach den erneuten Ausgleich und kassierte stattdessen das 2:4. In der Folge ließen beide Teams beste Chancen aus, Zeissler im TSV-Tor parierte sogar einen Foulelfmeter. Der Anschlusstreffer von Speyer in der Nachspielzeit kam letztlich zu spät. – Tore: 0:1 Daniel Geiß (7.), 0:2 Jens Bäumer (8.), 1:2 Marcel Schneider (30.), 2:2 Sascha Pritsch (35.), 2:3 Daniel Geiß (38.), 2:4 Jens Bäumer (55.), 3:4 Til Speyer (90.+2). nw/p

VfL Birkenau II – TSV Elmshausen 2:2. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte bekamen die Gäste Oberwasser, konnten aber ihr Chancenplus nicht zur endgültigen Wende nutzen. So fiel das 1:1 erst in der 70. Minute, kurz darauf legte Birkenau wieder vor – wie schon beim 1:0 begünstigt durch eine Unachtsamkeit der Elmshäuser Hintermannschaft. Nach dem 2:2 machte der TSV noch Druck, es blieb aber beim Remis. – Tore: 1:0 Wolk (6.), 1:1 Rettig (70.), 2:1 Buchleiter (77.), 2:2 Feher (79.). kr

