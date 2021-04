Rückblick auf 60 Jahre „Henninger“

Frankfurt. Auch in diesem Jahr kann der Rad-Klassiker Eschborn-Frankfurt (früher „Rund um den Henninger Turm“) nicht am traditionellen Termin am 1. Mai stattfinden. Während das Rennen 2020 am Anfang der Corona-Pandemie ausfallen musste, haben sich die Veranstalter für die anstehende 60. Jubiläums-Auflage mit den Städten Frankfurt und Eschborn auf eine Verlegung auf den 19. September (Sonntag) geeinigt. Die Union Cycliste Internationale (UCI) hat das neue Datum für das WorldTour-Rennen bereits bestätigt.

Anstatt der traditionellen Live-Übertragung bringt das hr-Fernsehen am Samstag, 1. Mai, um 18.45 Uhr eine Dokumentation mit dem Titel „60 Jahre Radrennen“. ARD-Radsportkommentator Florian Naß blickt laut einer Pressemitteilung zurück auf die Anfänge des Rennens im Mai 1962, das zunächst das Ziel hatte, den Henninger Turm und die namensgebende Brauerei populär zu machen.

Auch Eddy Merckx kommt zu Wort

Naß spannt den Bogen über sechs Jahrzehnte bis zu den Ideen für die Zukunft. Aus einer Werbe-Idee wurde das bekannteste Radrennen Deutschlands, das mittlerweile nicht nur den Profis und den Weltstars eine Bühne bereitet, sondern auch Kindern, Jugendlichen und Amateuren die einmalige Chance bietet, am gleichen Tag ihr eigenes Rennen zu bestreiten. Auch ehemalige Sieger wie John Degenkolb, Kai Hundertmarck oder Fabian Wegmann blicken nach Senderangaben auf ihre Anfänge zurück.

Der Radklassiker Eschborn-Frankfurt hat Krisen und Terrorwarnungen überstanden, sich den Charme des Besonderen bewahrt und dabei die Jedermänner und Jederfrauen ebenso begeistert wie die kleinsten Kinder auf dem Laufrad. Der Radsport hat sich zu einem Massenphänomen verändert und der 1. Mai ist geblieben, wie er ist: ein Fest der Emotionen und der totalen Nähe. Die Dokumentation über Menschen, die diesen Tag lieben, soll auch Fundstücken aus privaten Sammlungen und Glückwünschen der größten Radprofis aller Zeiten wie Eddy Merckx bieten. red

