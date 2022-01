Roten Teufel setzen ein großes Ausrufezeichen

Kaiserslautern. Das dicke sportliche Ausrufezeichen des 1. FC Kaiserslautern ließ die 500 zugelassenen Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion lautstark feiern. Beim 4:0 (2:0)-Heimsieg gegen den direkten Rivalen SV Meppen zeigten die Pfälzer nicht nur eine extrem starke Leistung, sondern untermauerten auch ihren Status als Aufstiegsanwärter in der 3. Fußball-Liga. Die so sehr ersehnte Zweitliga-Rückkehr wird nach Topspielen wie diesem immer greifbarer. Tomiak (7.), Zuck (9., 50.) und Wunderlich (61.) waren die Torschützen für die Roten Teufel.

„Nach den zwei frühen Toren waren wir natürlich sofort im Spiel drin. Wir wollten Meppen mitspielen lassen, um dann auf die Umschaltsituationen gehen zu können“, sagte FCK-Trainer Marco Antwerpen nach dem zehnten Saisonsieg seines Teams. In der Halbzeitpause habe man dann angesprochen, dass man auf das dritte Tor gehen wolle, so der Coach. Sein Team hatte wohl gut zugehört und legte nach Wiederbeginn direkt nach. „Das hat auch uns an der Seitenlinie beruhigt“, so Antwerpen. Der FCK ist seit nunmehr sieben Partien ungeschlagen

Rückschlag für Wehen Wiesbaden

Das Jahr 2021 endete für den SV Wehen Wiesbaden mit einer starken Serie von vier ungeschlagenen Spielen, 2022 beginnt für den hessischen Drittliga-Club mit einer schmerzhaften Niederlage. Der SVWW gab eine 2:0-Führung beim TSV 1860 München noch aus der Hand und verlor an der Grünwalder Straße mit 2:3 (2:1). „Natürlich nervt das. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, Sechzig aber auch. Am Ende bekommen wir drei Gegentore durch Standards. Das ist natürlich ärgerlich“, sagte Trainer Markus Kauczinski.

Die schnelle Führung durch Carstens (11.) und Prokop (23.) ließ das Kauczinski-Team früh wie den sicheren Sieger aussehen. Doch die Gäste ließen im Duell der Verfolger immer mehr nach und mussten sich nach Treffern von Belkahia (36.), Salger (50.) und Neudecker (69.) noch geschlagen geben. Für Wehen Wiesbaden, das den Anschluss an die oberen Tabellenränge verpasste, war dies „natürlich ein Rückschlag, zumindest für heute. Es sind aber noch viele Punkte zu vergeben. Es heißt jetzt, wieder aufzustehen und draus zu lernen“, so der Coach. dpa

