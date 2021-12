Ringen: Saison in Hessen wird nicht fortgesetzt

Aschaffenburg. Der Hessische Ringer-Verband hat in einer Hauptausschuss-Sitzung einstimmig beschlossen, die Saison 2021 abzubrechen. Anfang November kam es aufgrund der ansteigenden Inzidenzen zur Unterbrechung mit der Hoffnung, die Saison im Januar 2022 zu Ende zu ringen. Eine Online-Befragung der Vereine in Hessen und dem hier mitringenden bayerischen Bezirk Main-Spessart ergab eine klare Mehrheit zum Abbruch der Runde.

Es wurde außerdem beschlossen, den Tabellenstand aller Ligen nach Abschluss der Vorrunde als Grundlage für die Platzierungen und Meister zu nehmen. Zu diesem Zeitpunkt haben alle Mannschaften mindestens einmal gegeneinander gerungen.

Der KSV Rimbach steigt als souveräner Oberliga-Tabellenführer (die Meisterschaft schien ohnehin sicher) in die 2022 wieder eingeführte 2. Bundesliga auf. Überraschend rückt der KSV Rimbach II nach seinem Aufstieg in die Hessenliga als dort Erstplatzierter in die Oberliga auf. Absteiger gibt es in den hessischen Ligen nicht. red