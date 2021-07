Remis reicht dem TC Zwingenberg

Zwingenberg. Die Herren 75 des TC Zwingenberg kamen am letzten Spieltag der Tennis-Regionalliga zu einem 3:3 beim direkten Verfolger TC Hechingen und verteidigten damit ihren dritten Platz in der Abschlusstabelle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Torsten Brabandt musste im zweiten Einzel (4:6, 6:3, 10:8) und im Doppel mit Henning Bremmes (2:6, 6:4, 10:7), jeweils in den Match-Tiebreak, bis ihr Punktgewinn feststand. Robert Fehr gewann das dritte Einzel glatt 6:2, 6:2, Henning Bremmes verpasste beim 5:7, 6:2, 8:10 an vier einen weiteren Zähler nur knapp. Jeweils in zwei Sätzen verlor Gaston Klinger das erste Einzel und das Doppel mit Fehr. kr/red