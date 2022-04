Remis ist für Hambach zu wenig

Hambach. Der TSV Hambach ist in der Fußball-Kreisliga B seit zehn Spielen ungeschlagen, kommt aber angesichts vieler Unentschieden tabellarisch nicht vom Fleck. Auch am Mittwochabend kam der TSV beim Tabellenvorletzten FV Hofheim nicht über ein 5:5 (3:3) hinaus – die letzte Hambacher Niederlage setzte es Ende Oktober gegen eben diese Hofheimer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwar verteidigte Hambach Tabellenplatz drei, doch Spitzenreiter FSV Rimbach – am Sonntag nächster Gegner – ist stolze 18 Punkte entfernt. „Wir müssen momentan ganz kleine Brötchen backen“, bilanzierte Trainer Udo Becker nach der Achterbahnfahrt am Mittwoch. Das Ergebnis, so Becker, „fühlt sich ziemlich bescheiden an.“ Während es im Angriff durchaus gut lief, offenbarte die TSV-Defensive einige Schwächen.

Tore: 0:1 Srifi (7.), 1:1 Schüssler (8.), 2:1 Buschmann (16.), 2:2 Nico Fetsch (35.), 3:2 Buschmann (40.), 3:3 Kopp (45.), 3:4 Srifi (54.), 4:4 Schwindt (57.), 5:4 Schader (83.), 5:5 Srifi (90). kar/ü

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2