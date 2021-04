Reitergemeinschaft spürt Corona-Krise in der Kasse

Reiten. Die Corona-Pandemie hat die Reitergemeinschaft (RG) Bensheim in eine finanzielle Schieflage gebracht. „Die jährliche Pachtzahlung für das Vereinsgelände ist eine große Belastung, die durch fehlende Einnahmen nicht gestemmt werden kann“, umschreiben die Vorstandsmitglieder Manuela Rudewig und Martina Brzoska die Situation. Zum zweiten Mal beantragte die RG nun eine Stundung: „Hier wäre ein Entgegenkommen der zuständigen Behörde dringend notwendig, entsprechende Anträge sind eingereicht.“

Durch den wiederholten Ausfall des Hallenturniers im März, das corona-bedingt schon 2020 und nun 2021 erneut abgesagt werden musste, sowie die abgespeckte Form des Winzerfestturniers im Vorjahr kam viel weniger Geld als üblich in die Vereinskasse. An zwei Wochenenden im August soll das traditionelle Winzerfestturnier mit Dressur- (21./22.) und Springprüfungen (28./29.) stattfinden. Mehr zum Thema am Freitag im Bergsträßer Anzeiger.

