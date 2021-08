Reitergemeinschaft Bensheim zieht erfolgreiche Turnierbilanz

Bensheim. Das Regenwetter am Sonntag konnte die Stimmung und Bilanz nicht mehr vermiesen, „denn der Samstag war super“, so Turnierleiterin Martina Brzoska nach Teil zwei der Winzerfestturniere der Reitergemeinschaft Bensheim auf der Anlage an der Neuhofstraße. Zwar sagten einige Teilnehmer ihre Starts bei den 14 Springprüfungen ab („Dafür muss man Verständnis haben“), aber trotz des Regens waren die Platzbedingungen noch gut. Stimmungsvoller Höhepunkt war wieder der Einlagewettbewerb „Jump & Dog“ mit hohem Spaßfaktor für Vier- und Zweibeiner sowie die Zuschauer.

Neben dem reibungslosen Verlauf der Veranstaltung durfte die ausrichtende RGB auch froh über Spitzenplatzierungen ihrer Starterinnen sein; so gewannen Nina Christian (Heppenheim) auf Die Maus den Springreiter-Wettbewerb und Michaela Paulin auf Mauna Loa das A-Punktespringen mit Joker, bei dem sich Stefanie Herbold (RuF Schwanheim) auf Fighting Eve auf Rang drei platzierte wie auch Vereinskollege Frank Stork aus Einhausen auf Carambolage bei der Springprüfung der Klasse A.

Stork kam noch beim L-Springen mit Stechen als Zweiter auf Fighting Eve und beim Zwei-Punkte-L-Springen mit Joker als Dritter auf Laredo auf das Siegerpodest. Dieses erreichten für die RG Bensheim noch zweimal Anna-Lena Paulin (Foto) als Zweite beim Punkte-A-Springen mit Joker und als Dritte beim A-Springen, jeweils auf Lantina, sowie Christina Volk auf Golden Boy beim Stilspringwettbewerb, den Anotonia Cammilieri auf Schlaggerhofs Dallas für den RuF Heppenheim gewann. Die für den Kinder RSC Bensheim reitende Heppenheimerin Larissa Meffert platzierte sich auf Dear Darling als Zweite beim A-Springen mit steigenden Anforderungen. hs/Bild: Neu