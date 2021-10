Die 3:4-Niederlage beim A-Liga-Primus SV Lörzenbach in der Vorwoche durch einen Gegentreffer in der vierten Minute der Nachspielzeit hängt den Fußballern des TSV Reichenbach noch in den Klamotten. „Das kann man nicht so leicht abschütteln“, sagt Christian Bauer. „Es nützt aber nichts, wir müssen jetzt nach vorne schauen und versuchen, das Positive mitzunehmen“, so der TSV-Spielertrainer

