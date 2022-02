Reichenbach macht SG fix

Reichenbach. Die Fußballer von SSV Reichenbach und TSV Reichenbach gehen in der Saison 2022/23 im Seniorenbereich in einer Spielgemeinschaft an den Start. Das bestätigten Vertreter beider Abteilungen gestern Abend in einem Gespräch mit dieser Zeitung. Formal müssen nur noch die Vereinsvorstände zustimmen.

Noch nicht endgültig geklärt ist die Klassenzugehörigkeit: Ob die SG Reichenbach den Platz des SSV in der Kreisoberliga einnimmt oder den des TSV in der Kreisliga A. Bei der Trainerfrage scheint es auf den seitherigen TSV-Coach Christian Bauer hinauszulaufen; SSV-Trainer Abedin Reqica übernimmt nach dieser Runde die FSG Bensheim. Ausführliche Berichterstattung zur SG in unserer Samstag-Ausgabe. kr/eh

