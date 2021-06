Regionalligen machen den Auftakt

Offenbach/Bergstraße. Es war ein zähes Ringen, doch nun steht fest: Neben den Bundesligen und Landesverbänden sollen auch die Tennis-Regionalligen ihre Medenrunden 2021 komplett austragen. Die Entscheidung durch den Spielausschuss für die dritten und vierten nationalen Ligen (1. Regionalliga und Südwest-Liga) fiel sehr kurzfristig, schließlich soll schon in einer guten Woche der erste Aufschlag erfolgen.

Die beiden Spielebenen zwischen Profi- und Amateurbereich unterscheiden sich wesentlich in ihrer Struktur. Entsprechend hat die Pandemie den Verantwortlichen zahlreiche Falten auf die Stirn gemeißelt. Für den Südwestbereich, der sich aus den Landesverbänden Hessen, Baden, Württemberg, Saarland und Rheinland-Pfalz zusammensetzt, ist seit Jahren Peter Becker (Darmstadt) als Spielleiter zuständig.

Er erklärt: „Die Regional- und Südwestligen gehören nicht offiziell zum Profibereich, wie die Bundesligen. Und sie unterliegen auch nicht der Obhut eines einzelnen Landesverbandes. Die Zuständigkeit liegt beim Deutschen Tennis-Bund. Das Kernproblem war die Inzidenz und die Ungewissheit, wie geht es mit Corona weiter. Noch einmal: Diese Ligen spielen über fünf Landesverbände verteilt, mit möglicherweise unterschiedlichen behördlichen Auflagen und abweichenden Vorgaben. Es war ein Spagat, das hinzubekommen. Aber die jüngsten Entwicklungen und Zahlen haben uns letztlich positiv gestimmt.“

Zwingenberg beginnt am 15. Juni

Die Ligen sollen terminlich unterschiedlich starten, frühestens am 12. Juni. Mit dabei in der Regionalliga sind aus dem Bezirk Darmstadt die Herren des TV Haßloch (Saisonstart 26. Juni) sowie die Altersklassenteams des TC Erbach (Damen 40), SG Arheilgen (Herren 50), TG Bobstadt (Herren 65) und TC Zwingenberg (Herren 70). Für Letztere soll es nach aktuellem Stand in einer Siebener-Gruppe am 15. Juni (Dienstag) mit dem Heimspiel gegen Grün-Weiß Bingen losgehen.

In der Südwest-Liga (2. Regionalliga) wollen die Damen 30 und Herren 70 des TCB 2000 Bessungen angreifen. Ebenso die Herren 50 und Damen 65 von TEC Darmstadt, TC Seeheim (Damen 50), RW Groß-Gerau (Damen 65) und Herren 60 des TC-Nieder-Roden.

Becker klärt aber auf: „Wir wissen noch nicht genau, ob wir beispielsweise in der Halle oder die Doppel komplett spielen können. Das hängt immer von der jeweiligen Situation vor Ort ab. Da gilt es gegebenenfalls sich von Spieltag zu Spieltag neu zu beraten. Sollte ein Verein aus einem Landkreis mit einer zu hohen Inzidenz für unseren Wettkampfsport kommen, könnte eine Option der Tausch des Heimrechts sein.“ Theoretisch sind auch Spielverlegungen bis Ende August möglich. robo

