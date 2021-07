Die Bürstadt Redskins steigen in die Oberliga im American Football auf. Das Team, das in diesem Jahr eigentlich seinen Einstand in der Landesliga geben wollten, spielt somit ab September viertklassig. Der Rückzug eines Oberligisten machte das Aufrücken möglich.

Laut einer Mitteilung der Bürstädter Football-Abteilung trat die Klassenleitung an die Landesligisten heran und bat um

...