Bürstadt. Die Bürstadt Redskins können die Planungen für die American-Football-Saison 2021 vorantreiben. Der American Football-Verband Hessen (AFVH) hat die Ligen-Einteilung vorgenommen. Dabei wurde die fünftklassige Landesliga Mitte, in der die Bürstädter antreten, in zwei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften zugeordnet.

Die Redskins bekommen es in Gruppe A mit den Black Goats Mannebach, den Hanau Ravens und den Rodgau Pioneers zu tun. Die Mannschaften treffen in einem Hin- und einem Rückspiel aufeinander, sie haben also je drei Heim- und drei Auswärtsspiele vor sich.

Der erste Spieltag ist für das Wochenende vom 24. und 25. Juli vorgesehen, der sechste und letzte Spieltag für den 4. und 5. September. Hinzu kommen mögliche Play-off-Partien. Für die Play-offs stehen die letzten zwei September-Wochenenden im Raum. Die gesamte Planung hängt freilich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie ab. cpa