Rauch und Bujtas im Viertelfinale raus

Offenbach/Darmstadt. Markus Demmler (SG Arheilgen) hat bei den Hessischen Hallen-Tennismeisterschaften der Altersklassen (AK 30 bis 50) in Offenbach knapp den Titel verpasst. Der an eins gesetzte frühere Doppel-Weltmeister unterlag im Finale der AK50 dem an zwei eingestuften Ludek Vildmann (TK Langen) knapp mit 4:6, 6:4 und 9:11.

Im Halbfinale zuvor hatte Demmler Timo Hahn (TC Seeheim) glatt in zwei Sätzen ausgeschaltet. Vildmann hatte sich im Viertelfinale 6:4, 7:6 gegen Clubtrainer Szabolcs Bujtas vom TC Bensheim behauptet.

Insgesamt nahm der Tennisbezirk Darmstadt mit 21 Spielerinnen und Spielern an den Titelkämpfen im Leistungszentrum auf der Rosenhöhe teil. In der AK45 schaffte Christian Boenke (TC Groß-Zimmern) den Sprung ins Halbfinale, musste sich hier aber dem späteren Sieger Marco Schäffer (SG Tennis Lohfelden) mit 2:6, 3:6 geschlagen geben. Im Viertelfinale hatte Clubtrainer Alex Rauch vom TCO Lorsch 7:6, 4:6, 3:10 gegen Schäffer verloren.

Ebenfalls den Sprung in die Runde der letzten vier schaffte bei den Damen AK50 Tanja Brauneck vom TC Seeheim. Gegen die an zwei eingestufte spätere Finalistin Monika Kamen (Tennis 65 Eschborn) blieb sie beim 1:6, 2:6 chancenlos. robo