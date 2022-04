Rangliste in Auerbacher Hand

Auerbach. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wurde wieder die hessische Rangliste im Minigolf gespielt. Die Senioren bestritten ihren ersten Spieltag auf der Beton-Anlage in Auerbach und fast alle Sieger kamen vom gastgebenden MSC.

Bei der Seniorinnen I gewann Susanne Parr (124) vor Rosi Schwarz (135) und Marion Kober (138), bei den Seniorinnen II belegte der MSC mit Ute Rothermel (117) und Gabi Faust (139) die ersten beiden Plätze.

Der von Lorsch nach Auerbach gewechselte Horst Jung erspielte mit 109 Schlägen das beste Tagesergebnis über alle Kategorien und verwies seinen Mannschaftskollegen Hannes Klee (114) auf den zweiten Rang bei den Senioren II. Auch Dieter Rothermel auf Position fünf, Harald Buchert (8.) und Herbert Harms (9.) schafften Platzierungen unter den Top Ten. In der Kategorie Senioren I verpasste Oliver Isenbiel knapp den Sieg und kam mit 116 Schlägen auf Rang zwei vor Andreas Träger (121). Michael Burk als Sechster und Frank Jende auf Rang 14 komplettierten das gute Auerbacher Ergebnis.

Im Zuge der vier Ranglistenspieltage wird auch die hessische Mannschaftsmeisterschaft der Senioren mit acht teilnehmenden Teams ausgespielt. Der MSC I gewann den ersten Spieltag vor dem Team aus Bad Homburg und dem MSC II.

Die Jugend und allgemeine Klasse spielte zur gleichen Zeit in Schriesheim, was für viele Auerbacher Spieler das erste Turnier auf einer anspruchsvollen Filzanlage bedeutete. Tom van Diejen – seit dieser Saison bei der allgemeinen Klasse – setzte sich mit dem besten Tagesergebnis von 132 Schlägen an die Spitze der hessischen Rangliste bei den Herren.

Mit einer souveränen Leistung von 134 Schlägen gewann Levi Tritsch die Kategorie der Schüler und spielte damit das zweitbeste Ergebnis des ganzen Spieltages. Heinrich Lay (278) erreichte bei den Jugendlichen den zweiten Platz.

Auch in den weiblichen Kategorien gingen die beiden Siege nach Auerbach: Bei der Jugend gewann Jana Schüßler (240), bei den Schülerinnen Julia Gawlowski (266). red