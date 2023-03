Radcross-Weltcup in Bensheim

Bensheim. Der Radsport-Weltradsportverband UCI hat den Internationalen GGEW Grand Prix einmal mehr in seinen Cross-Rennkalender aufgenommen. Demnach werden am 10. September (Sonntag) in Bensheim wieder Weltcuppunkte ausgefahren. Zum Auftakt der europäischen Querfeldein-Rennserie wird es abermals ein „Doppelpack“ mit dem tags zuvor stattfindenden „4-Bikes-Festival“ in Lützelbach bei Höchst im Odenwald geben.

Beide Veranstaltungen sind für die Elite Männer, Frauen und Junioren als Events der UCI-Kategorie C2 ausgeschrieben. Am darauffolgenden Wochenende geht es in den Niederlanden und Belgien weiter. Doch in Lützelbach und Bensheim werden in der kommenden Saison nicht die einzigen UCI-Rennen auf deutschem Boden ausgetragen, sondern zwei weitere folgen am ersten Oktober-Wochenende in Bad Salzdetfurth (Niedersachsen/ebenfalls C2); weitere Saison-Highlights in Deutschland sind die Masters-WM in Hamburg (1. bis 3. Dezember) und die Cross-DM 13./14. Januar 2024.), die – wie im Vorjahr – abermals im Olympiapark in München stattfinden wird, nachdem ja auch schon Bensheim im Januar 2018 nationale Cross-Titel ausgefahren wurden. hs