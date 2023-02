Der VfL Bensheim empfängt am Samstagabend (18 Uhr) in der Basketball-Regionalliga Südwest den BBU 01 Ulm und hat sich für dieses Heimspiel einiges vorgenommen. „Wir wollen dieses Duell in jedem Fall für uns entscheiden“, lautet die klare Ansage von Trainer Thorsten Schulz, der ein Duell auf Augenhöhe erwartet, in dem der Heimfaktor am Ende den Ausschlag zu Gunsten des VfL geben

...