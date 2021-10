PSG startet mit zwei Siegen

Auerbach. Nach den Corona-Einschränkungen in den letzten Wettkampf-Runden startete die Luftpistolen-Mannschaft der PSG Auerbach in der Bezirksklasse B II erfolgreich in die Saison 2021/22. Gleich in der ersten Begegnung gab es gegen Reichenbach einen 1354:1349-Sieg. Die Auerbacher traten an mit Victor Widiker (350), Alexander Amann (349), Stefan Amann (337) und Hans Seibert (318).

Bei der zweiten Begegnung gegen Lorsch hatten die Auerbacher mit einem Ergebnis von 1357:1289 ebenfalls das bessere Ende für sich. Zu dem Erfolg trugen die Schützen A. Amann (366), S. Amann (340), Widiker (337) und Seibert (314) bei. Herausragend war das sehr gute Ergebnis von Alexander Amann mit 366 Ringen von erreichbaren 400.

Der nächste Wettkampf findet am 2. November gegen Viernheim statt. Die Auerbacher möchten im Laufe der Runde auch den einen oder anderen Nachwuchsschützen ins Team integrieren. red