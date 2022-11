PSG Auerbach mit Startschwierigkeiten

Auerbach. Nach dem Aufstieg der Luftpistolen-Mannschaft der PSG Auerbach in die Bezirksklasse B 1 tut sich diese schwer in der neuen Umgebung. Nach dem 2:0-Sieg (1011:978 Ringe) gegen Lorsch gingen die nächsten Begegnungen gegen Reichenbach (0:2/1028:1052) und Siedelsbrunn (0:2/979:1054) verloren. In der neuen Klasse wurde die Teamstärke von vier Schützen auf drei reduziert, die aus dem Gesamtkader ausgewählt werden. Am nächsten Kampftag am Dienstag (8.) in Lampertheim wollen es Alexander und Stefan Amann sowie Tobias Walz, Victor Widiker und Hans Seibert wieder besser machen. red

