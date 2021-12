PSG Auerbach mit der Luftpistole vorn

Auerbach. Die Luftpistolenmannschaft der PSG Auerbach hat die Vorrunde in der Bezirksklasse B-II mit fünf Siegen aus fünf Kämpfen abgeschlossen und stand zur Halbzeit mit 10:0 Punkten auf Platz eins vor SV Lorsch II und SV Reichenbach (je 6:4). Im ersten Rückrundenkampf setzten sie Auerbacher ihre Erfolgsserie mit einem 1363:1201-Sieg gegen Verfolger Reichenbach fort.

Schon nach den ersten Begegnungen zeigte sich eine sehr ausgewogene Besetzung bei den PSG-Luftpistolenschützen. Mit dem „Tandem“ Alexander und Stefan Amann (Vater und Sohn), dem Newcomer Tobias Walz sowie Viktor Widiker und Senior Hans Seibert gab es mit guten Ergebnissen fünf meist klare Siege; am knappsten waren das 1354:1349 gegen Reichenbach und das 1344:1324 gegen Viernheim.

Beim ersten Rückrunden-Sieg gegen Reichenbach kamen Alexander Amann, Stefan Amann (je 351), Hans Seibert (324) und Tobias Walz (337) in die Wertung. Laut Mannschaftsführer Seibert „keimt das Pflänzchen Aufstieg für die Saison 2022/23“. Gleich nach dem Jahreswechsel steht am 4. Januar (Di.) die Begegnung gegen Lorsch an, Seibert geht davon aus, dass sein Team angesichts der nur kurzen Pause an die guten Leistungen anknüpfen wird. red