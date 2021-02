Bensheim. Der Siebenmeter-Pfiff 18 Sekunden vor dem Ablauf der 60 Minuten war für Heike Ahlgrimm nicht nachvollziehbar. „Ich weiß nicht, was da geahndet wurde“, blickte sie gestern zurück auf die Szene, die die Partie der Frauenhandball-Bundesliga am Sonntag zwischen Bayer Leverkusen und der HSG Bensheim/Auerbach entschied. Ein Siebenmeter-würdiges Vergehen von Simone Spur Petersen in der Abwehraktion gegen Mariana Ferreira Lopes konnte die Flames-Trainerin jedenfalls nicht erkennen. „Das war kein Siebenmeter.“ Svenja Huber, die bis dahin drei von vier Versuchen verwandelte hatte, traf vom Punkt und sorgte somit für den 27:26-Sieg von Bayer über die HSG.

Ein entscheidender Pfiff zwar, aber letztlich müsse sich ihr Team „an die eigene Nase fassen“, so Ahlgrimm weiter. „Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit kein gutes Spiel gemacht und unser Potenzial nicht abgerufen, das hatte natürlich nichts mit den Schiedsrichtern zu tun.“ Vor allem in der Defensive klemmte es bei der HSG im ersten Abschnitt. „Wir haben keinen Zugriff bekommen.“ Die Abstimmung zwischen der Deckung und den Keeperinnen – Helen van Beurden hatte nach gut 20 Minuten Jessica Kockler abgelöst – hat nicht gepasst. „Keine Abwehr, keine Torhüterinnen – unser Prunkstück hat nicht funktioniert.“ Man habe Bayer zu Toren eingeladen, sich in den Eins-gegen-Eins-Situationen „auf einem Bierdeckel“ austanzen lassen. Eine kurzzeitige Umstellung auf die 5-1-Variante brachte keine Verbesserung.

Lisa Friedberger wird beim Wurfversuch in die Zange genommen. Die Flames machten am Sonntag in Angriff und Abwehr zu viele Fehler. © Müller

In der Offensive hakte es aufgrund einer hohen Anzahl von technischen Fehlern und Fehlwürfen zunächst ebenfalls ziemlich. „Was in der Abwehr schiefläuft, nimmt man dann mit vorne in den Angriff.“ Trotz der hohen Fehlerquote sei die Ausbeute noch einigermaßen in Ordnung gewesen. „Zwölf Tore waren jetzt nicht überragend, aber ganz okay.“

Nicht okay waren allerdings die 17 Tore, die Bayer – das nach zuvor vier Ligapleiten in Folge ebenfalls wenig stabil wirkte und eine ähnlich hohe Fehlerquote aufwies – bis zur Pause erzielte. „Leverkusen war nicht besser, aber jeder Wurf war praktisch ein Treffer, 17 Gegentore sind einfach zu viel.“

Nach dem Seitenwechsel steigerte sich die HSG in allen Bereichen. Die Abwehr agierte deutlich präsenter und aggressiver und erlaubte den Gastgeberinnen nach der Halbzeit nur zehn Tore. „Wir haben nichts verändert, sondern nur das gespielt, was wir können und uns vorgenommen haben.“ Die starke Defensive war die Basis für die Rückkehr der Bensheimerinnen in ein Match, das nach großen Rückständen in Hälfte eins (2:9, 8:14) vorzeitig gelaufen schien. „Wir haben uns zurückgekämpft, das hat viel Kraft gekostet.“

Im Angriff nahmen die Flames deutlich mehr Fahrt auf. „Das Tempospiel war dann richtig gut“, befand Heike Ahlgrimm. Während Bayer sich schwertat, Lösungen zu finden, verkürzten die Flames Tor um Tor. Isabell Hurst, mit sieben Toren beste HSG-Schützin in Leverkusen, gelang der 20:20-Ausgleich (46.). Die Equipe von der Bergstraße geriet im Finale erneut ins Hintertreffen, egalisierte zweimal Zwei-Tore-Rückstände (20:22, 23:25) und stellte den Anschluss jeweils wieder her (23:23, 26:26).

„Vielleicht wäre es anders ausgegangen, wenn wir in der Endphase selbst mal in Führung gegangen wären“, bedauerte Ahlgrimm, dass die Flames trotz der Aufholjagd im zweiten Durchgang die Heimreise ohne etwas Zählbares im Gepäck antreten mussten. Der Auftritt in Leverkusen mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten bestätigte die Trainerin in ihrer Einschätzung zum Leistungs- und Entwicklungsstand ihrer Mannschaft. „Wir sind noch nicht da, wo uns manche gerne schon sehen wollen.“ Man habe den leistungsmäßigen Abstand zu den Clubs im vorderen Mittelfeld verringert, allerdings seien Schwankungen bei einem jungen Team wie den Flames ein Stück weit üblich. „Unser Platz in der Liga ist zwischen Position acht und zehn.“

Aktuell belegt die HSG Bensheim/Auerbach (20:18 Punkte) im Ranking Position sieben. Am kommenden Wochenende steht in der Bundesliga ein Doppelspieltag an. Die Flames müssen am Freitag bei der HSG Bad Wildungen ran und empfangen am Sonntag den Buxtehuder SV. In der Hinserie gingen beide Partien verloren. „Das ist jetzt wieder möglich, aber an guten Tagen können wir beide Gegner auch schlagen“, richtete Heike Ahlgrimm den Blick auf die kommenden Aufgaben. eh