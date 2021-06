Präsidium online wiedergewählt

Wiesbaden. Über 60 Delegierte beteiligten sich am ersten digitalen Verbandstag des Hessischen Volleyballverbandes (HVV) und nutzten so die Möglichkeit zur Aussprache und zur satzungsgemäßen Neuwahl ihres Führungsteams.

Trotz der Freude über die kürzlich gestarteten landesweiten Beachvolleyball-Turniere war die Ungewissheit zum geplanten Ligenstart im September 2021 in der Breite zu spüren. „Welche Einschränkungen wird es geben?“ oder „Wie wird mit Test-Pflichten umgegangen?“, waren Themen des Verbandstages, denen sich das HVV-Präsidium und die Spielkommission in den nächsten Wochen noch stellen werden.

„Mit 223 gemeldeten Teams in der 4vs4-Sommerturnierserie im Beachvolleyball konnten wir vor knapp vier Wochen vermelden: Wir sind zurück auf dem Feld“, berichtete HVV-Präsident Thomas Petigk stolz in seinem Bericht. Petigk, der bei der Vorstands- und Präsidiums-Wahl ohne Gegenstimme als Präsident bestätigt wurde, kann in seinem Führungsteam weiterhin auf die Unterstützung der bisherigen Vizepräsidenten Gernot Buseck, Horst Reuter und Dirk Wortmann sowie der Vizepräsidentin Jugend und Leistungssport Dr. Natalia Dobrosz bauen, die für zwei weitere Jahre wiedergewählt wurden.

Für Jutta Nungesser, die im Rahmen des Verbandstages aus ihrer jahrzehntelangen Tätigkeit u.a. als Bezirksvorsitzende Süd verabschiedet wurde, war der digitale Verbandstag ein Höhepunkt. Unter Applaus auf dem Bildschirm wurde sie zum HVV-Ehrenmitglied ernannt. red

