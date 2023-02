Die FFG Winterkasten/Reichenbach empfängt am Samstag 15 Uhr auf dem Rasenplatz in Winterkasten in der ersten Runde um den Fußball-Hessenpokal der Frauen den TSV Klein-Linden. Das Bergsträßer Pokalfinale im vergangenen Oktober entschieden die Bergsträßerinnen nach einem spannenden Spiel gegen den SV Unter-Flockenbach im Elfmeterschießen für sich, nachdem man in der Runde davor mit 6:1 gegen den

